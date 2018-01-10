Полицейские Бурятии устроили праздник детям в Рождество

В Северо-Байкальском районе сотрудники полиции поздравили с наступившим Новым годом и Рождеством детей из подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда»



Необычное новогоднее поздравление для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» сотрудники МВД Бурятии устроили в виде выезда за город на базу отдыха. Там ребята смогли прокатиться верхом на лошадях, а также поиграть и повеселиться на свежем воздухе. Пока школьники пили чай и грелись у костра, к ним в гости пришёл «Полицейский Дед Мороз». Сказочный герой поздравил детей с праздниками, пожелал крепкого здоровья, отличной учёбы, радости и безопасных дорог.



Воспитанники реабилитационного центра рассказали стихи, спели песни и получили сладкие подарки от Деда Мороза. Также школьники повторили правила безопасного поведения на дороге, разобрали различные дорожные ситуации и узнали о пользе ношения световозвращающих элементов. По признанию детей, они получили массу положительных эмоций от выезда и отлично провели время, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

