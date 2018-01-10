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Иркутян приглашают на бал-маскарад на льду
Общество, 10.01.2018 16:04
Обладатель лучшего костюма получит подарок
Бал-маскарад пройдёт на катке острова Конный 13 января в рамках фестиваля городской среды «Иркутск, выходи гулять». Начало мероприятия запланировано на 14:00. Для гостей подготовили развлекательную программу, подарки за лучший костюм и танцевальный флешмоб. Об этом сообщил начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации Иркутска Виталий Барышников.
- В Иркутске состоится первый бал-маскарад на льду, где каждый может почувствовать себя героем дворцового праздника, научиться танцевать полонез и просто весело и интересно провести время, - отметил Виталий Барышников.
Каток на острове Конный является одним из самых больших в Иркутске. Его общая площадь составляет более 2000 квадратных метров. Рядом с катком есть пункт проката спортивного инвентаря и кафе.
Иркутск принимает участие во всероссийском зимнем фестивале городской среды «Выходи гулять». Местами проведения массовых гуляний в дни новогодних праздников стали общественные пространства и дворовые территории, благоустроенные в 2017 году, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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