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Театр «Байкал» побывал на гастролях в Италии

Театр «Байкал» побывал на гастролях в Италии
Общество,  10.01.2018 15:16
Выступления артистов из Бурятии в итальянских городах вызвали аншлаги

Коллектив бурятского театра «Байкал» 5 января вернулся с гастролей по Италии. Артисты выступили перед зрителями с концертной программой «Блеск Азии». Шоу состояло из двух частей, каждая из которых длится около часа.

Группа посетила с гастролями 9 городов Италии, среди которых Рива дель Гарда, Болонья, Беллуно, Больцано, Випитено, Прато, Виченца, Арджента, Ассизи.

- С нами связался продюсер компании «Euro Events» мы с ними сотрудничаем уже около трех лет. В Европе другая гастрольная и театральная система, организацией выступления занимаются не сами театры, а специальные компании. И они не сотрудничают с сомнительными коллективами, - рассказал «Байкал-Daily» руководитель делегации в Италии Александр Малханов.

На гастроли в Италию отправилось 25 человек, 23 из которых артисты балета, звукорежиссёр и руководитель группы.

Выступление бурятских артистов вызвало настоящий аншлаг в залах. Каждый день, включая 31 декабря, у коллектива были выступления. Всего в разных городах страны артисты дали 10 концертов.

Как отметил Александр Малханов итальянские зрители сильно отличаются от российских и бурятских.

- Итальянская публика совершенно другая. Нам в республике после каждого номера кричат «браво», «бис», а в Италии все сдержанно и люди аплодируют, когда концерт уже завершается. У них есть такое понятие как «бисовка» от слова бис, это когда артисты выходят на финальный поклон и закрываются кулисы, и если зритель продолжает аплодировать их снова открывают. Например, в Виченце в зале-тысячнике был аншлаг и мы 3 раза открывали кулисы. Потому что у европейцев есть традиция, если им понравилось, они сидят спокойно и никто не бежит до гардероба. В крупных городах нас именно так встречали. Мы по 2-3 раза открывали занавес, - рассказал Александр Малханов.





Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2017 года женская часть балета театра «Байкал» выступила на Дрезденском балу (один из самых престижных балов мира, после Венского). Бурятские артистки представили два танца – «Танец лебедей» и «Нэшу нэш».

В соцсетях также активно обсуждалось селфи артистки балета Екатериной Кукшиновой с победителем «Евровидения» Кончитой Вурст. 
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