Жителям Бурятии предоставят льготы на проезд в электричках

Общество, Фото: Валерий Митяшов, для Baikal-daily.ru

Для проезда в пригородном железнодорожном транспорте в 2018 году в Иркутской области и Бурятии будут предоставляться льготы некоторым категориям граждан



В размере 50% от общей стоимости проезда:



- ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

- труженикам тыла во время Великой Отечественной войны.



Аналогичная скидка (50%) в Бурятии будет предоставляться реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области она составит 100%.



Льгота предоставляется при предъявлении паспорта или нотариально заверенной его копии, удостоверения, дающего права на льготу, пенсионного удостоверения.



Кроме того, бесплатный билет на проезд в электричках гарантирован на территориях Иркутской области и Республики Бурятия гражданам, сопровождающим получателей социальных услуг (инвалидов I группы, признанных таковыми до 1 января 2010 года; инвалидов II и III групп, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III степени, а также детей-инвалидов). Льготный билет оформляется при предъявлении документов на сопровождаемое лицо и собственного документа, удостоверяющего личность, сообщает пресс-служба ВСЖД.



