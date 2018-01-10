Амурчанин, имея жильё в Бурятии, получил полмиллиона льгот

Нанесённый ущерб составил более полумиллиона рублей



В Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тынды. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.



Как выяснило следствие, мужчина встал на учёт на получение социальных выплат для приобретения жилья, в рамках законодательства о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.



По закону, участник программы и члены его семьи не должны иметь постоянного жилья. Однако, в период с 28 марта по 3 августа 2011 года у его 31-летнего сына имелась квартира в Улан-Удэ. Но амурчанин не сообщил об этом в администрацию Тындинского района Амурской области. И получил жилищную субсидию большего размера. Сумма ущерба составила более полумиллиона рублей.



Уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Амурской области направлены в Тындинский районный суд. Мужчине грозит штраф до пятисот тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

