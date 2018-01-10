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Россияне назвали главных врагов страны
Общество, 10.01.2018 14:34
Левада-центр в начале декабря 2017 года провёл опрос россиян о наличии у страны врагов
66% респондентов на вопрос, есть ли у сегодняшней России враги, ответили утвердительно, 21% отрицает их наличие. Доля тех, кто считает, что у России есть враги, оказалась минимальной с 2012 года — тогда об этом заявили 63% опрошенных, сообщает «РБК».
Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован в 2014 году — тогда эту позицию разделяли 84% респондентов (в тот год начался вооружённый конфликт на юго-востоке Украины).
Левада-центр также задал открытый вопрос, кого респонденты считают врагом страны (можно было дать несколько вариантов ответа). Главными врагами России были названы США (68%), Украина (29%) и Евросоюз (14%). Далее следуют бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), сторонники фундаментального ислама и запрещенного в России «Исламского государства» (5%). Государства Ближнего Востока и «те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / «друзья [президента России Владимира] Путина», получили по 4%.
Неприязненный настрой россиян социолог Левада-центра Денис Волков связал с информационным фоном.
- По телевизору всё время говорят о коварных замыслах против нашей страны, — объясняет он. По его мнению, такие настроения стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях. США находятся в списке главных недругов России с конца 1990-х, а Европа и Украина — после начала конфликта из-за Крыма, когда Запад (и США, и Европа) однозначно поддержал Украину. Сам конфликт с самого начала воспринимался не как российско-украинский, а как между Россией и Западом.
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