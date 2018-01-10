Омулёвых браконьеров обучат предпринимательству

С ноября прошлого года вступил в силу запрет на вылов омуля, однако рыба не исчезла с прилавков магазинов



Юридические лица и граждане, работающие в рыбопромысловой сфере в Ольхонском и Слюдянском районах Иркутской области, не обращались в органы занятости по вопросу ликвидации предприятий после ввода запрета на вылов омуля. Кроме того, информация о планируемом увольнении сотрудников компаний на Байкале не поступала в Минтруд региона, сообщает портал Иркутск-медиа.



Правительство Приангарья также обучает граждан, ранее задействованных в сфере ловли и реализации омуля, основам предпринимательской деятельности.



Напомним, Минсельхоз РФ ввел запрет на промышленный и любительский вылов омуля на озере Байкал с 1 октября 2017 года. Изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна внесены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.

