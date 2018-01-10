ОМОН работает на пункте контроля в Сотниково















На стационарном посту весового контроля в посёлке Сотниково, расположенного на въезде в Улан-Удэ на федеральной трассе «Иркутск-Чита», сотрудники ОМОН «Кречет» в круглосуточном режиме оказывают силовую поддержку коллегам из территориального МВД.Сотрудники обеспечивают безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, пресечение правонарушения и преступлений, выявления незаконно перевозимых грузов.Так, 8 января в ходе несения службы сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов отряда мобильного особого значения был пресечен факт незаконного оборота лома цветных металлов. Гражданин, который перевозил 1 тонну лома цветных металлов без соответствующих документов, был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.