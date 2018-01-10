Слабовидящих улан-удэнцев научат пользоваться японскими счётами

Это поможет тренировать память и концентрацию внимания



23 января в Национальной библиотеке пройдёт День информации по теме «Современные реабилитационные технологии для инвалидов по зрению». В ходе встречи преподаватель ментальной арифметики Мария Улханаева расскажет обо всех тонкостях ментальной арифметики групоргам Улан-Удэнской местной организации всероссийского общества слепых.



Эта методика пользуется популярностью во всем мире и позволяет активизировать работу головного мозга при помощи арифметических вычислений на японских счётах соробан. При этом тренируется память, усиливается концентрация внимания, развивается пространственное мышление.



Начало в 11:00 в центре обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, слепых и слабовидящих Национальной библиотеки Бурятии, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

