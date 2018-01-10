В Бурятии военные подарили ветеранам продукты

Акция проходит уже несколько лет



В Северобайкальске сотрудники учебного дивизиона по подготовке водолазов воинской части №7628 совместно с работниками Северного отдела социальной защиты населения оказали помощь ветеранам в виде продуктовых наборов.



Эту традицию в Северобайкальске поддерживают не первый год, оказывая внимание и поддержку ветеранам в канун новогодних праздников и День Победы – 9 мая, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

