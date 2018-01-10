Митрополичий хор выступил в Улан-Удэ





Накануне в бурятской филармонии состоялся концерт Митрополичьего хора Улан-Удэнского кафедрального собора под управлением регента Бориса Овчинникова. Хор выступил в рамках участия Байкальского рождественского фестиваля. Новостью поделилась руководитель филармонии Наталья Уланова со своими подписчиками в Facebook.- Поздравляем коллектив с великолепной программой и значительным творческим ростом! Спасибо, дорогие, что приняли участие в Байкальском рождественском фестивале! Спасибо зрителям, что стали свидетелями и впитали духовную энергию! – пишет Уланова.Коллектив исполнил русскую духовную музыку, рождественские колядки и обработки народных песен и романсов. По словам организаторов, у зрителей создалось ощущение чистоты и торжества Рождества Христова.