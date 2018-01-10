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Сотрудники ГИБДД в Иркутской области не дали замёрзнуть дальнобойщику
Общество, 10.01.2018 10:58
Большегруз водителя не мог преодолеть подъём и мужчина провёл на дороге семь часов
9 января в 40 километрах от города Усть-Илимска экипаж инспекторов ГИБДД заметил большегруз «Ивеко», стоявший на обочине. Как оказалось, прибывший из Белгородской области шофёр находился на дороге около семи часов, а из-за гололёда не мог преодолеть подъём, сообщает УГИБДД по Иркутской области.
Старший лейтенант Игорь Аксёненко и лейтенант Станислав Ершов обогрели водителя. Разобравшись в сложившейся ситуации, они организовали на этом участке дороги работу спецтехники, подсыпавшую проезжую часть щебнем.
Всего в адрес руководства Главного управления МВД России по Иркутской области от граждан поступило несколько благодарностей сотрудникам полиции, которые помогали водителям, оказавшимся на проезжей части в трудных условиях.
В канун Нового года в Жигаловском районе старший государственный инспектор ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Качугский» старший лейтенант Денис Савин и водитель дежурной части младший сержант Георгий Жуков помогли на буксире доставить в населённый пункт иномарку жителя Северобайкальска. В его автомобиле произошло короткое замыкание, и в 30-градусный мороз мужчина один остался на просёлочной дороге с неисправным автомобилем.
В середине декабря оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Ощепков и полицейский-водитель Георгий Жуков благополучно разыскали местного жителя.
На автомобиле «Тойота Королла» он выехал из посёлка Магистральный в Жигалово, однако вовремя не вернулся и перестал выходить на связь. Выяснилось, что по пути у него сломалась машина. Полицейские помогли отбуксировать машину на 40 километров.
Кроме того, в течение новогодних праздников сотрудники дорожной полиции осуществляли регулирование дорожного движения на наиболее сложных участках в Слюдянском, Шелеховском, Братском, Усть-Илимском районах для недопущения заторов и обеспечения безопасности всем участникам.
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