Сотрудники ГИБДД в Иркутской области не дали замёрзнуть дальнобойщику

Большегруз водителя не мог преодолеть подъём и мужчина провёл на дороге семь часов



9 января в 40 километрах от города Усть-Илимска экипаж инспекторов ГИБДД заметил большегруз «Ивеко», стоявший на обочине. Как оказалось, прибывший из Белгородской области шофёр находился на дороге около семи часов, а из-за гололёда не мог преодолеть подъём, сообщает УГИБДД по Иркутской области.



Старший лейтенант Игорь Аксёненко и лейтенант Станислав Ершов обогрели водителя. Разобравшись в сложившейся ситуации, они организовали на этом участке дороги работу спецтехники, подсыпавшую проезжую часть щебнем.



Всего в адрес руководства Главного управления МВД России по Иркутской области от граждан поступило несколько благодарностей сотрудникам полиции, которые помогали водителям, оказавшимся на проезжей части в трудных условиях.



В канун Нового года в Жигаловском районе старший государственный инспектор ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Качугский» старший лейтенант Денис Савин и водитель дежурной части младший сержант Георгий Жуков помогли на буксире доставить в населённый пункт иномарку жителя Северобайкальска. В его автомобиле произошло короткое замыкание, и в 30-градусный мороз мужчина один остался на просёлочной дороге с неисправным автомобилем.



В середине декабря оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Ощепков и полицейский-водитель Георгий Жуков благополучно разыскали местного жителя.



На автомобиле «Тойота Королла» он выехал из посёлка Магистральный в Жигалово, однако вовремя не вернулся и перестал выходить на связь. Выяснилось, что по пути у него сломалась машина. Полицейские помогли отбуксировать машину на 40 километров.



Кроме того, в течение новогодних праздников сотрудники дорожной полиции осуществляли регулирование дорожного движения на наиболее сложных участках в Слюдянском, Шелеховском, Братском, Усть-Илимском районах для недопущения заторов и обеспечения безопасности всем участникам.

