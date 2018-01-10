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В Бурятии отбирают работы для издания на бурятском языке
Общество, 10.01.2018 10:16
Приём заявок продолжится до 9 февраля
Министерство культуры Бурятии объявляет конкурс работ с целью осуществления проектов по изданию произведений на бурятском языке «Уран зохёолой юртэмсэ».
Соискатели гранта должны подать заявку; 2 экземпляра рукописи в печатном виде (формат А4, текст: шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5); 2 отзыва на издание;
предварительную смету расходов, включающую редакционно-издательские и полиграфические расходы; согласие автора на издание книги, а также письменное подтверждение о том, что в случае если заявка будет признана победителем конкурса, последним будет заключаться договор, предусматривающий предоставление права использования произведения (лицензионный договор о предоставлении права использования).
Приём документов и регистрация заявок осуществляется с 9 января по 9 февраля. Заседание Экспертного совета состоится 13 марта. Заявки принимаются по адресу: Министерство культуры Бурятии, ул. Ленина, 30. Отдел музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов, кабинет 314.
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