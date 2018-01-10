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В Бурятии сироты получили ключи от квартир
Общество, 10.01.2018 09:58 Фото:
На мероприятие пришли родственники виновников торжества
В канун Нового года в Курумкане детям, оставшимся без попечения родителей, в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир. В присутствии комиссии была проведена жеребьёвка по распределению жилья среди новосёлов, на которой присутствовали представители общественности, родственники виновников торжества, а затем в торжественной обстановке была перерезана красная ленточка.
Согласно утверждённым законодательством нормативам, в Бурятии средняя норма предоставления жилья гражданам из числа детей-сирот данной категории составляет не менее 24 кв. метров.
В Курумканском районе построено четыре одноквартирных жилых дома площадью 34 кв. метров, в которых имеется водоснабжение, канализация, электричество и печное отопление. С 2013 года открылись двери квартир для 34 жильцов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
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