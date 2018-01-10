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Вечер гитарной песни пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 10.01.2018 10:04 Фото:
На концерте прозвучат песни знаменитых поэтов, бардов
13 января в 18.00 часов клуб гитарной песни «Оранжевый кот» приглашает жителей Бурятии на творческий вечер «Струна, звучащая стихами». Мероприятие пройдёт в Бурятской филармонии.
В программе прозвучат песни Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Владимира Высоцкого, Александра Городницкого, Сергея Никитина, Виктора Берковского и многих других авторов.
Также в концерте примут участие приглашённые авторы: поэт, музыкант, композитор, рок-бард с философским направлением - Вячеслав Нольфин; лауреат фестиваля авторской песни «Песни Булата в Колонтаево», автор-исполнитель - Артур Аветисян (посёлок Селенгинск).
Клуб гитарной песни «Оранжевый кот» существует уже 23 года. В его составе выступают лауреаты и дипломанты многих межрегиональных и всероссийских фестивалей авторской песни и других конкурсов, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
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