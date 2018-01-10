Иркутян проконсультируют по качеству продуктов

Жителям расскажут о нормативах и как подать жалобу



Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области с 1 по 15 января будут консультировать жителей по вопросам качества продуктов питания. Обратиться можно на горячую линию по телефону: 8 800 350-26-86.



Звонки будут приниматься по будням с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Жители смогут задать вопросы по нормативным требованиям к продуктам питания, о порядке подачи обращения в случае обнаружения небезопасного, просроченного продукта в магазине, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

