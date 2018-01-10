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Для сирот из Бурятии организовали «сказочные каникулы»

Для сирот из Бурятии организовали «сказочные каникулы»
Общество,  10.01.2018 09:26
Дети получили подарки и покатались на лошадях

Индивидуальные предприниматели, шефы, простые горожане приготовили для воспитанников Северобайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» множество подарков.

Так, молодёжной палатой и жителями города проведена традиционная акция «Новогоднее чудо». По детским письмам Дедушка Мороз выполнил пожелания каждого воспитанника. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МВД России «Северобайкальский» организовали выезд старших воспитанников в городское казачье общество.

Самым впечатляющим было катание на лошадях. В лесу детей ждала живая ёлка в нарядных украшениях. Инспектор дорожного движения превратился в Деда Мороза, раздавая подарки за участие в творческих конкурсах.

В это время для детей на мангале приготовили горячие шашлыки и чай, а далее был организован хоровод вокруг лесной ёлки.

Кроме того, воспитанники центра «Надежда» стали участниками Новогоднего бала, куда их пригласили студенты Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
 
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