Для сирот из Бурятии организовали «сказочные каникулы»

Дети получили подарки и покатались на лошадях



Индивидуальные предприниматели, шефы, простые горожане приготовили для воспитанников Северобайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» множество подарков.



Так, молодёжной палатой и жителями города проведена традиционная акция «Новогоднее чудо». По детским письмам Дедушка Мороз выполнил пожелания каждого воспитанника. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МВД России «Северобайкальский» организовали выезд старших воспитанников в городское казачье общество.



Самым впечатляющим было катание на лошадях. В лесу детей ждала живая ёлка в нарядных украшениях. Инспектор дорожного движения превратился в Деда Мороза, раздавая подарки за участие в творческих конкурсах.



В это время для детей на мангале приготовили горячие шашлыки и чай, а далее был организован хоровод вокруг лесной ёлки.



Кроме того, воспитанники центра «Надежда» стали участниками Новогоднего бала, куда их пригласили студенты Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

