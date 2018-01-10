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Заболеваемость ОРВИ в Бурятии ниже эпидпорога почти в 3 раза
Общество, 10.01.2018 09:14 Фото:
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в республике стабильная
Отмечается низкий уровень заболеваемости, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
За прошлую неделю было зарегистрировано 746 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога в 2,9 раза. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 22,4%.
В республике привито 433 тысячи человек, или 44% от численности населения.
- Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее, - отмечают в управлении Роспотребнадзора.
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