В Бурятии стартовал отбор на всероссийскую олимпиаду школьников

С 11 января по 22 февраля в республике состоится региональный этап всероссийской олимпиады школьников



В Бурятии олимпиада пройдет по 22 общеобразовательным предметам федерального компонента и по 6 предметам национально-регионального компонента образовательных программ основного общего и среднего образования. В региональном этапе участвуют обучающиеся 9 – 11 классов, ставшие победителями муниципальных этапов олимпиады, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.



- Всероссийская олимпиада школьников – это массовое интеллектуальное состязание, основной целью которого является поиск и поддержка талантливых детей, раскрытие и развитие их способностей, а также содействие в обучении в лучших вузах России.Задания олимпиады требуют углубленного знания предмета, особого творческого подхода, умения нестандартно мыслить, - отметил заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.



Региональный этап всероссийской олимпиады школьников будет проходить на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса, Бурятского государственного университета, Восточно-Сибирского института культуры, БГСХА, ВСГУТУ, Малой академии наук. В олимпиаде примут участие более 1200 школьников из всех районов республики.



Всероссийская олимпиада школьников проходит более полувека и является самой массовой по количеству участников. Ежегодно в ней принимаю участие до 6 млн. школьников из всех регионов России. Олимпиада проводится Министерством образования и науки Российской Федерации и состоит из четырех очных этапов (школьный, муниципальный, региональный, заключительный).



В прошлом году призёрами всероссийской олимпиады стали ученица 11 класса Лингвистической гимназии №3 Ольга Тумурова («Английский язык»), а также ученица 9 класса МАОУ «СОШ №42» Алина Демьяненко («Физическая культура»). Также в заключительном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие учащаяся РБНЛ-И №1 Алтана Доржиева («Русский язык»), учащаяся МАОУ «СОШ №35» Галина Быкова («Экономика»), учащиеся гимназии №14 Александра Доржиева («Право») и Маргарита Абашеева («Немецкий язык»), учащаяся Турунтаевской гимназии Кристина Гаевая («Экология»).











