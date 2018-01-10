В большинстве районов Бурятии прогнозируют морозную погоду

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 10 января в большинстве районов республики ожидается морозная, преимущественно без осадков, со слабым ветром погода



Температура -19, -24, местами -10, -15, по северным районам до -26, -31.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура -18, -20.





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