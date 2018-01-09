В Улан-Удэ в снегопады порядчик полностью разобрал кровлю на многоэтажке

Жители дома по проспекту 50-летия Октября, 25а, пожаловались на подрядчика, проводившего зимой капитальный ремонт многоквартирного дома



Тот полностью демонтировал кровлю, в этот период начались снегопады, снег начал таять, поэтому жители опасались, что могли появиться протечки на верхних этажах.



Общественники направили письмо в фонд капитального ремонта с просьбой провести уборку снега с крыши, так как могут появиться протечки, а при завершении работ снег смешается с теплоизоляционным материалом, что может вызвать сырость и плесень. Фонд капремонта обязал подрядную организацию убрать снег, на данный момент работы завершены, у жителей замечаний нет.



- Мы систематически получаем от граждан обращения по нарушениям при проведении капитального ремонта, практически каждый случай – это результат слабого контроля со стороны заказчика, – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Бурятии Намжилма Борхонова. – Но стоит отметить, что наши замечания своевременно устраняет Фонд капитального ремонта. Все свои предложения по улучшению качества капитального ремонта мы включили в общественные предложения, которые направим главе Бурятии в ближайшее время. Мы рекомендовали усилить контроль за работой подрядчиков, а также эффективно использовать взносы граждан за ремонт.



