В колонии Бурятии выберут «Леди Босс»

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В начале Нового года в исправительной колонии-7 объявлен конкурс «Леди Босс». Это конкурс для девяти осужденных, которые работают дневальными отрядов и бригадирами производственных цехов



Конкурс стартовал первого января 2018 года и продлится ровно месяц. Первый этап конкурса прошел пятого января. В этот день участники по заданию жюри продемонстрировали творческие номера со своими отрядами и бригадами. Например, бригадиры швейных цехов подготовили дефиле, на котором продемонстрировали вечерние платья и платья из газет, а дневальные отрядов подготовили сценки и вокальные номера.



Восьмого января на суд жюри участники предоставили сувенирные изделия. Они готовили различные сувениры из теста, пластмассы, ткани и других материалов. На следующем этапе участники конкурса должны будут представить свои бизнес-планы, которые они хотели бы реализовать после освобождения. После каждого выполненного задания, по решению жюри выбывает один или два участника. Финал конкурса запланирован на первое февраля, сообщает пресс-служба УФСИН.

