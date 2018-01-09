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Фестиваль зимних игр на Байкале начнётся «Ледовым штормом»
Общество, 09.01.2018 18:46
Фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада» начнётся 16-18 февраля с экстремальной гонки «Ледовый шторм», уникальным российским проект для любителей приключений
Как сообщается на сайте фестиваля, гонка стартует в посёлке Сахюрта Ольхонского района и завершится в Листвянке. Спортсмены преодолеют по льду Байкала 205 км за три дня на велосипедах, лыжах, коньках.
Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется в Листвянке 23 февраля, на нём можно будет не только полюбоваться на шедевры из чистейшего льда, но и посетить мастер-класс по их изготовлению, покататься на горках. Музыкальный зимний арт-фестиваль «Baikal-live winter» состоится там же 25-26 февраля. Зрителей ждут завораживающие ритмы этнических инструментов, зажигательный рок-н-ролл, душевная авторская песня, а также танцы, мастер-классы, спортивные соревнования.
В марте пройдёт экспедиция на квадроциклах «Лёд Байкала» по маршруту Иркутск – Северобайкальск (Бурятии) – Черноруд (Ольхонский район). А 2-4 марта на Малом Море состоится Байкальский ледовый фестиваль активного отдыха «Сарминский шквал». Соревнования проводятся по дисциплинам: коньки, лыжи, велосипед, скандинавская ходьба. На 3-10 марта запланирована гонка на собачьих упряжках «Baikal Race» Байкальского центра ездового спорта от Иркутска до Листвянки. Извилистый и сложный маршрут гонки включает в себя таёжные перевалы, крутые спуски, повороты, ночные переходы, ледовые прибрежные просторы Байкала, заливы Ангары.
Международный женский день 8 марта можно отметить в традиционном Байкальском ледовом марафоне – пройти 42 км по льду Байкала от Танхоя (Бурятия) до Листвянки. Впрочем, он под силу только подготовленным спортсменам. Зато любой желающий 8-9 марта сможет побывать на концерт классической и современной музыки прямо на льду Байкала – на острове Ольхон, где будет фестиваль «Синий лёд». В женский праздник также состоятся командные соревнования по альпинистским восхождениям «Байкализм» на 143-148 км Кругобайкальской железной дороге, около Старой Ангасолки. Традиционный гольф-турнир на льду «Baikal Ice Golf 2018» 17-18 марта состоится в Листвянке.
Впервые 14-16 марта пройдёт Baikal Ice March (байкальский ледовый марш, посвящённый жертвам всех российско-японских войн) - переход по льду Байкала по историческому пути от Порта Байкал до станции Тахой. Навстречу друг другу пойдут две команды – российская и японская. Базовая часть маршрута - историческая реконструкция ледовых переправ русский войск через Байкал в 1904-1905 гг. Группы будут двигаться в зимнем обмундировании начала ХХ века, питаться как солдаты императорской армии тех времён.
Завершит «Зимниаду» 25 марта на Малом Море чемпионат по подледному лову рыбы «Байкальская камчатка», в нём может участвовать любая команда, сообщает ИА «Байкал Инфо».
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