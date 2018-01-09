Декабрь в Бурятии был теплее климатической нормы

Последний месяц ушедшего года оказался не только снежным, но и сравнительно тёплым



В декабре частые смещения циклонов определили тёплую, в отдельные дни аномально-теплую погоду со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 10-16 градусов. В отдельные дни антициклон обусловил морозную погоду, сообщает Бурятский Гидрометеоцентр.



Среднемесячная температура воздуха в большинстве районов была около и выше средних многолетних значений на 1-6 градусов. Только по Северо-Байкальскому району ниже климатической нормы на 1 градус.



Температурный режим был неоднородным, наблюдались резкие перепады. Ночью от -16, -22 до -4, -10 при смещении атмосферных фронтов. В холодные ночи наблюдались понижения до -30, -37, по северным районам местами до -40, -45.



Днём температура в среднем составляла -12,-18, в тёплые дни повышаясь до -2, -8, в холодные - опускаясь до -20,-27. Местами по северу максимумы не превышали -30,-35.



Декабрь этого года был снежным, в большинстве районов количество осадков составило около и больше климатической нормы в 2-4,5 раза, в Улан-Удэ выпало 4,5 месячной нормы.



Ветер преобладал в ночные часы слабый, днём умеренный, в отдельные дни местами усиливался до 15-20 м/с, отмечалась позёмка, по побережью Байкала - метели.

