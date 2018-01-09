Бурятию ждёт морозная неделя

Короткий перерыв и снег принесёт в середине недели циклон



В начале и конце этой недели, с 9 по 16 января, антициклон определит морозную, преимущественно без осадков, со слабым ветром погоду, сообщает Бурятский Гидрометеоцентр.



В середине периода, 13-14 декабря, смещение циклона вызовет снег, местами усиление ветра до 12-17 м/с, позёмку.



На прошедшей неделе, с 1 по 9 января, наблюдалась умеренно-морозная погода. Ночью преобладали температуры -22, -29, по юго-западным, Хоринскому, Заиграевскому районам, в отдельные ночи по северу понижение доходило до -31, -39.



Днём в большинстве было -18, -23. 8 января смещение активного циклона вызвало в большинстве районов снег различной интенсивности, повышение дневных температур до -8, -15, местами усиление ветра до 13-19 м/с, позёмку и метели.



В отдельные дни местами прошёл небольшой снег с количеством 0-1 мм, по побережью Байкала до 2-5 мм, в Танхое 2 января за сутки выпало 12 мм - 40% от месячной нормы.





