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09 Января

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«Человека-фотоаппарата» из Улан-Удэ протестировали учёные (видео)

«Человека-фотоаппарата» из Улан-Удэ протестировали учёные (видео)
Общество,  09.01.2018 17:10
Улан-удэнец Константин Дудин с уникальной памятью принял участие в передаче «Сверхспособности»

3 января на канале «Наука 2.0» вышла передача «Сверхспособности» о феноменальной памяти людей. В состав участников вошёл и 22-летний уроженец Улан-Удэ Константин Дудин - преподаватель по развитию памяти и профессиональной мнемотехники. Как отметил сам конкурсант, в школе у него была не высокая успеваемость.

- До 10 класса я учился на двойки и тройки, но когда я познакомился с мнемотехником, моя жизнь сильно изменилась. Уже к 11 классу я исправил все свои оценки, и аттестат получил без единой тройки, - сказал Дудин.

Для проверки памяти героя учёные подготовили 25 карточек с последовательностью из трёх букв. Задачей участника стало запомнить их на слух и назвать без ошибок. При этом глаза участника были закрыты чёрной маской.

Чтобы запомнить всю последовательность из 75 объектов, Константину понадобилось 2 минуты и 49 секунд. Участник не допустил ни одной ошибки, после чего учёные предложили ему назвать карточки в разбивку, с чем он также справился успешно. Но на этом испытания не закончились и мнемотехника попросили назвать все объекты, но в обратной последовательности начиная с 25 карточки.

К удивлению специалистов, Дудин начал произносить каждый слог зеркально и без изменения скорости произношения.

- Это было сложно. Я запоминаю образами и визуальный канал – это моё всё. Транспонировать из аудиальной в визуальную и запомнить было интересной задачей, - сказал Константин.

Затем учёные сошлись во мнении отобрать Константина Дудина для дополнительного исследования.

- Константин показал наиболее зрелый уровень способностей, которые наверное относятся к уникальным. Меня впечатлила быстрота, четкость той демонстрации, которая была. Он легко воспроизвел в обратном порядке все карточки, ни сделав ни одной ошибки и практически без пауз. На мой взгляд, это свидетельствует об очень высоком уровне сформированного навыка, - говорит Андрей Жиляев, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией мониторинга здоровья и доказательной реабилитации ФНКЦ ФХМ ФМБА России.

В качестве дополнительного испытания учёные решили проверить память героя при интенсивных кардионагрузках, а контроль физических показателей участника осуществлять с помощью пульсометра. Ему предложили две последовательности чисел, состоящие из нулей и единиц, которые он должен был назвать.

Сначала мнемотехника проверили в состоянии покоя, а затем Константин совершил 5-минутную пробежку на беговой дорожке со скоростью 15 км/час и приступил к испытанию. При этом последовательность чисел после нагрузки изменили.

- У нас отличный результат 43 секунды – время, которое было потрачено на запоминание. В состоянии покоя же было 45 секунд. Но нагрузка привела к тому, что пульс участился до 187 ударов в минуту. При такой нагрузке отличный результат, всего одна ошибка, - отметил учёный, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ им. Ломоносова Александр Каплан.



Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2016 года Константин Дудин попал на шоу «Удивительные люди». Он обошёл 500 соперников на кастинге к шоу, которое транслировалось на телеканале «Россия-1». Ведущий передачи Александр Гуревич назвал Константина «Человеком-фотоаппаратом» с невероятной памятью.

ученые телевидение
 
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