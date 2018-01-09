В Улан-Удэ прихожанам церквей подарили световозвращатели



Традиционно в период празднования Рождества Христова маршруты патрулирования нарядов ДПС были приближены к местам проведения массовых религиозных мероприятий. В ходе надзора за дорожным движением автоинспекторы также провели беседы с водителями и пешеходами.



Кроме того, в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД организовали акцию «Засветись» для юных прихожан православных храмов. Они подарили детям световозвращающие браслеты и памятки и пользе ношения светоотражателей. Полицейские напомнили ребятам, что такие элементы позволяют обозначить пешехода на дороге, сделать его видимым для водителя и тем самым обеспечить безопасность.



Всех участников акции автоинспекторы поздравили с праздниками, пожелали безопасного пути и призвали быть осторожнее на дорогах, беречь себя и своё здоровье, сообщает ГИБДД по Бурятии.

