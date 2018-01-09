В Улан-Удэ спасли мужчину с остановкой сердца















Врачи Республиканской клинической больницы вернули к жизни 65-летнего мужчину, у которого остановилось сердце возле медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба РКБ им. Семашко.В конце 2017 года 65-летний мужчина приехал в Улан-Удэ из Северобайкальска для обследования своего здоровья. Мужчина прошёл стационарное лечение в Республиканской больнице. Утром он выписался и вызвал такси до железнодорожного вокзала. По прибытию такси погрузил багаж в машину и в этот момент у него появились давящие боли за грудиной и слабость.К нему на помощь сразу подоспели регистраторы и медсёстры, которые отвели его в приёмное отделение.Заведующая приёмным отделением Оксана Намжилон незамедлительно приступила к осмотру. Мужчина ответил на первые вопросы и потом резко потерял сознание, уровень артериального давления не определялся, пульс не прощупывался. Врач поняла, что произошла остановка сердца и дальше она вместе с медсестрами провела сердечно-лёгочную реанимацию - непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.Мужчину удалось вернуть к жизни.Он пришел в сознание при поступлении в реанимацию №1,- Слаженные действия врачей и медсестёр, непрерывный массаж сердца и необходимая вентиляция легких по всем правилам и стандартам, готовая к любому развитию событий команда реаниматологов помогли спасти человека, - отмечают в РКБ им. Семашко.Кардиолог сразу же направил пациента на экстренную малоинвазивную операцию (стентирование).Таким образом, удивительное стечение обстоятельство помогло пенсионеру из Северобайкальска пережить остановку сердца и вернуться к обычной нормальной жизни за считанные дни. По его словам, он даже не представляет, кто бы смог ему помочь в такси или поезде. В Республиканской больнице ему помогла команда врачей и медсестер: Оксана Намжилон, Маргарита Эрдынеева, Дарья Занаева, Саяна Бадмаева, Нелли Тырхеева.Врачи и медсёстры восстановили процесс сердечно-легочной реанимации мужчины в небольшом ролике: