Улан-удэнцам расскажут об империи Инков и сакральных местах Тибета

Жителей приглашают на встречу с путешественником Вячеславом Киплюксом



Известный путешественник, исследователь Вячеслав Киплюкс, организатор экспедиций по Тянь-Шаню и Памиру, Китаю, Тибету, пустыне Гоби и Гобийскому Алтаю, а также по труднодоступным районам Центральной Азии расскажет о путешествиях по Южной Америке и Центральной Азии.



Беседой с известным путешественником сотрудники музея истории Бурятии возобновляют проект «Этнографический четверг».



– За время экспедиций автор собрал обширный и увлекательный материал о загадках империи Инков, о безлюдных и сакральных местах Тибета. Он расскажет о самых любимых и самых заповедных местах там, где небо сходится с землей, и боги сходят на землю, – рассказали в музее.



Первая встреча этнографического четверга состоится 11 января в 17:00 в музее истории Бурятии по теме «Путешествия по Южной Америке и Центральной Азии в 21 веке - Машина Времени», сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



