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В Иркутске выбрали лучшего художника граффити
Общество, 09.01.2018 16:53
Эскиз украсит подпорную стену одного из домов
Итоги открытого творческого конкурса художественной росписи в стиле граффити на тему «Вся жизнь моя – иркутская история» подвели Иркутске. Как рассказал главный архитектор Иркутска Сергей Александров, в конкурсе участвовало пять художников, которые представили собственные варианты росписи подпорной стены жилого дома № 38 на улице Маршала Конева.
При подведении итогов учитывались творческий подход, оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, качество исполнения.
По результатам обсуждения первое место занял Сергей Пнёв, второе - Степан Шоболов, третье - Константин Кичкильдеев. Кроме этого, в определении лучшей работы в стиле граффити участвовали жители микрорайона Синюшина гора, которые проголосовали за работу Сергея Капустина. Все победители получили ценные подарки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
- В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске уже проводился подобный конкурс. В результате эскиз победителя нанесён на стену трансформаторной подстанции, расположенной в новом сквере Вампилова. По результатам данного конкурса двум первым призёрам предложено доработать свои работы, представить смету, после чего будет принято решение - какой из эскизов победителей украсит подпорную стену дома на улице Маршала Конева, - отметил Сергей Александров.
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