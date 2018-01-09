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За выезд на лёд в Иркутской области наказали 29 водителей
Общество, 09.01.2018 16:23
Выявлено более 300 опасных мест на водных объектах
В первые дни нового года в Иркутской области проводилась акция «Безопасный лёд». Риск выхода людей и выезда автомобильной техники на лёд водных объектов Прибайкалья был выявлен в 316 местах на акваториях озер, на участках рек, на водохранилищах, прудах и карьерах.
В ходе профилактической акции проведена установка предупреждающих и запрещающих знаков, перекрыто 154 места возможного выезда автотранспорта на лёд, составлено 29 протоколов в отношении водителей, допустивших выезд на лёд вне ледовых переправ.
Для прикрытия опасных мест в регионе была организована работа 446 межведомственных мобильных групп. В профилактической работе с населением и патрулировании водных объектов было задействовано 1728 человек.
На туристических базах, расположенных вблизи водных объектов, с персоналом и отдыхающими проведены инструктажи с охватом более чем 5 с половиной тысяч человек. В населённых пунктах проведены поквартирные и подворовые обходы с охватом более 3 тысяч человек. Временные спасательные посты выставлены силами органов местного самоуправления в 59 потенциально опасных местах и в местах массового выхода людей на лёд.
В настоящее время на контроле находится эксплуатация 23 ледовых переправ: 8 в Киренском районе, по 3 в Нижнеудинском, Тайшетском, по 2 – в Шелеховском и Усть-Кутском районах, по 1 в Бодайбинском, Качугском, Нижнеилимском, Тулунском, Казачинско-Ленском районах, сообщает пресс- служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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