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Приставы Бурятии переходят на безналичный расчёт с должниками
Общество, 09.01.2018 15:58 Фото:
Оплатить долги теперь можно банковскими картами VISA, MasterCard, МИР
С 1 января текущего года судебные приставы Бурятии переходят на безналичный расчет оплаты задолженностей. Граждане, имеющие долги по исполнительным производствам, смогут погасить их в районных отделах службы с помощью мобильных терминалов, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Оплата производится банковскими картами VISA, MasterCard, МИР, принимаются как дебетовые, так и кредитные карты. Оборудование поддерживает технологию бесконтактных платежей.
Ранее оплата задолженностей по исполнительным производствам принималась судебными приставами наличными денежными средствами по квитанционной книжке в подразделениях службы и в ходе выходов по месту жительства должников.
– В случае если у граждан отсутствуют пластиковые карты, оплатить долги можно в любом банке, предварительно распечатав квитанцию в интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте службы. Данный сервис позволяет произвести оплату с помощью различных электронных платежных систем. Кроме того, рассчитаться с долгами можно с помощью Единого портала государственных услуг (ЕПГУ), - комментирует Елена Дворникова, начальник отдела организации исполнительного производства Управления ФССП России по Бурятии.
В ведомстве отмечают: безналичная оплата задолженностей удобна для граждан, предпочитающих держать свои сбережения на банковских картах, а также не имеющих при себе наличных денежных средств. Кроме того, такой способ расчёта позволит снизить коррупционные риски в части хищения должностными лицами средств, принятых по квитанционным книжкам.
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