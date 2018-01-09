Братский легкоатлет получил бронзу на соревнованиях «Рождественские старты»

Он показал третий результат в беге на 600 метров



Братчанин Владимир Краснов занял третье место на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике – «Рождественские старты мемориал Яламова». Первый этап зимнего легкоатлетического тура ВФЛА – 2018 прошёл 7 января в Екатеринбурге.



Владимир Краснов в беге на 600 метров показал третий результат, который составил 1 минуту 19,13 секунды. Первое место с результатом 1:18,71 занял Константин Толоконников, выступающий за Московскую и Ростовскую области. Серебряным призёром стал Егор Филиппов из Московской области, преодолевший дистанцию за 1:18,88.



Владимир Краснов занимается под руководством тренера Александры Косаревой в Братске, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

