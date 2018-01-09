Забайкальскую железную дорогу обязали провести капремонт пути

Пути эксплуатировались с просроченным сроком ремонта



Центральный районный суд Читы удовлетворил исковое заявление Свободненского транспортного прокурора о возложении на железную дорогу обязанностей произвести капитальный ремонт участка пути на перегоне Белогорск – Белогорск-2 Забайкальской железной дороги.



Результаты проверки прокуратурой Белогорской дистанции пути показали, что состояние одного из участков железнодорожного пути протяженностью 1,3 километра не соответствует требованиям безопасности движения железнодорожного транспорта. Он эксплуатировался с просроченным сроком проведения капительного ремонта.



Согласившись с доводами прокуратуры, суд обязал ОАО «РЖД» провести капитальный ремонт вышеуказанного участка пути в течение года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



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