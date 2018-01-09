Сказочные герои вручили подарки особенным детям в Иркутске

11 ребят стали участники благотворительной акции



Благотворительная акция «Подари сказку», которая прошла в Иркутске, была организована муниципальным фондом «Доступная среда для инвалидов» совместно с общественной организацией «Радуга» при поддержке администрации областного центра.



В последние дни уходящего года Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие новогодние подарки 11 детям, которые по состоянию здоровья не смогли выйти из дома и посетить новогодние праздники. Кроме того, пяти общественным некоммерческим организациям, работающим с детьми-инвалидами, были вручены развивающие игры - пазлы, лото.



Следует отметить, что в 2017 году фонд «Доступная среда для инвалидов» города Иркутска совместно с некоммерческими общественными организациями «Радуга» и «Прибайкальский талисман» при поддержке департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации города организовал благотворительные новогодние акции «Подари сказку» и «Помоги особенному ребёнку», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

