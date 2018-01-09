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Александр Богомоев и Евгений Жербаев провели мастер-классы (видео)

Общество,  09.01.2018 11:45
7 января в бойцовском клубе «Аварга» Александр Богомоев и Евгений Жербаев провели мастер-классы по вольной борьбе

Помимо спортсменов, молодых ребят, детей и их родителей, в зале присутствовал министр спорта и молодежной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов, сообщают «Борцы Бурятии».

Вячеслав Дамдинцурунов:

- Думаю, что это очень полезное и нужное мероприятие. Я приложу все усилия, чтобы наши известные спортсмены и тренеры проводили как можно больше мастер-классов как в спортивных клубах города Улан-Удэ, так и в районах. Для многих детей, тем более в селах, возможность научиться чему-то новому у таких спортсменов, известных не только в республике, но и во всей стране, очень многого стоит. Очень рад, что получилось посетить в праздничный день данный мастер-класс.

Александр Богомоев:

- Мастер-класс прошёл отлично! Надеюсь, что дети рады. Хочу мотивировать детей, чтобы они тренировались, занимались спортом. Хочу служить примером, чтобы они на примере росли, передать свой опыт.

Евгений Жербаев:

- Первый раз в жизни провожу мастер-класс. Мне понравилось. Чему-то я ребят научил и надеюсь, что был полезным для них. Спасибо, что пригласили! 


спорт вольная борьба
 
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