Александр Богомоев и Евгений Жербаев провели мастер-классы (видео)







Помимо спортсменов, молодых ребят, детей и их родителей, в зале присутствовал министр спорта и молодежной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов, сообщают «Борцы Бурятии».- Думаю, что это очень полезное и нужное мероприятие. Я приложу все усилия, чтобы наши известные спортсмены и тренеры проводили как можно больше мастер-классов как в спортивных клубах города Улан-Удэ, так и в районах. Для многих детей, тем более в селах, возможность научиться чему-то новому у таких спортсменов, известных не только в республике, но и во всей стране, очень многого стоит. Очень рад, что получилось посетить в праздничный день данный мастер-класс.- Мастер-класс прошёл отлично! Надеюсь, что дети рады. Хочу мотивировать детей, чтобы они тренировались, занимались спортом. Хочу служить примером, чтобы они на примере росли, передать свой опыт.- Первый раз в жизни провожу мастер-класс. Мне понравилось. Чему-то я ребят научил и надеюсь, что был полезным для них. Спасибо, что пригласили!