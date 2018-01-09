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Бурятские спортсмены завоевали медали турнира по дзюдо
Общество, 09.01.2018 11:39
Соревнования проходили в Иркутске
30 декабря в Иркутске состоялся традиционный фестиваль по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010 годов рождения.
Спортивный комплекс «Вымпел» собрал на соревнованиях около 350-ти спортсменов. Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Иркутска отметило медалями, грамотами и ценными призами спортсменов из Бурятии.
Победителями стали улан-удэнцы: Кристина Куприянова в весовой категории до 57 кг., Евгений Хурхесов - до 33 кг.
Серебряные медали получили Даниил Суворов в категории до 39 кг., Карина Жигжитова - до 57 кг.
Бронзовыми призёрами в своих весовых категориях стали Санжи Тулаев, Максим Коробейников, Николай Судаков, Анатолий Буянов, Артем Аржутов, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
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