Бурятские спортсмены завоевали медали турнира по дзюдо



30 декабря в Иркутске состоялся традиционный фестиваль по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010 годов рождения.



Спортивный комплекс «Вымпел» собрал на соревнованиях около 350-ти спортсменов. Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Иркутска отметило медалями, грамотами и ценными призами спортсменов из Бурятии.



Победителями стали улан-удэнцы: Кристина Куприянова в весовой категории до 57 кг., Евгений Хурхесов - до 33 кг.



Серебряные медали получили Даниил Суворов в категории до 39 кг., Карина Жигжитова - до 57 кг.



Бронзовыми призёрами в своих весовых категориях стали Санжи Тулаев, Максим Коробейников, Николай Судаков, Анатолий Буянов, Артем Аржутов, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

