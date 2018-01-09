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В Бурятии скончалась бывшая балерина театра «Байкал» Галина Шопхоева
Общество, 09.01.2018 11:20
Она ушла из жизни после продолжительной болезни
7 января после продолжительной болезни, на 95-м году жизни скончалась ветеран театра «Байкал» Галина Шопхоева. Она родилась 5 марта 1924 года. В 1939 году, когда началась подготовка к первой декаде бурятской литературы и искусства в Москве, Галина Шопхоева была отобрана в балетную труппу знаменитого балетмейстера Игоря Моисеева. Попала в класс педагогов Михаила Арсеньева и Татьяны Глейзер. И уже в 1940 году как артистка балета участвовала в Декаде.
Когда началась Великая Отечественная война, в составе концертной бригады она гастролировала по сельским районам, Забайкальскому военному округа и госпиталям. Галина Николаевна исполняла сольные и дуэтные танцы. В её репертуаре были бурятские, русские, молдавские, татарские танцы, танцы народов Севера, Кавказа и Средней Азии. Обладая прекрасной сценической фактурой и внешностью, она пользовалась огромным успехом у зрителей. Танцовщицу любили балетмейстеры, она схватывала любые движения, комбинации танцев.
В 1942 году была принята в труппу ансамбль песни танца «Байкал». И вплоть до пенсии трудилась на благо родного коллектива. Её вспоминают как очень трудолюбивого человека. Кроме своих профессиональных обязанностей, как артистки балета, она с удовольствием помогала костюмерам, занималась чисткой и ремонтом костюмов. А ещё была очень ответственной и обязательной, коммуникабельной и доброй в общении.
Галина Николаевна вырастила троих детей, а выйдя на заслуженный отдых, занялась воспитанием внуков.
За трудовые заслуги награждена почётным значком «За отличную работу» министерства культуры СССР, многими юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне (к 20-, 30-, 40-, 50-, 60-летию Победы). Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», медалью ветерана труда, медалью к 100-летию Ленина.
Вынос состоится 10 января в 12:00 по адресу: улица Павлова, 11 квартира 1, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
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