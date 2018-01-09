Иркутские баскетболисты впервые вышли в «Финал четырёх» Кубка России

По информации пресс-службы минспорта Иркутской области





Ранее ими стали «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» и «Новосибирск». Заработать путевку в ½ хотелось и сибирякам, и ижевчанам – ни те, ни другие в истории своих клубов еще не добирались до этой кубковой стадии.Как сообщили в пресс-службе БК «Иркут», у баскетболистов Удмуртии был задел в 7 очков (59:52 – результат первого матча между соперниками, состоявшегося 22 декабря). Однако для «оранжево-черных» при домашней поддержке трибун такой отрыв не представлялся непреодолимым. Не откладывая дела в долгий ящик, хозяева повели в счете и очко за очком стали наращивать преимущество. Причем, нужные «плюс 8» были достигнуты уже на исходе 3-й минуты встречи – 10:2. Завершилась стартовая четверть со счетом 21:16 в пользу иркутян.Иркутяне здорово провели следующий игровой отрезок, в котором как за счет дальних бросков, так и атак под щитом увеличили разницу до более чем комфортной – 45:26 к большому перерыву.Третья десятиминутка началась со своеобразной дуэли нашего Александра Анисимова и Ильи Подобедова, разыгрывающего «Купола». Оба сначала попали со средней дистанции, а затем и с дальней. После снайперскую «трешку» забил Алимджан Федюшин, доведя отрыв до «минус 23-х» - 53:30. Однако соперники не только ответили тоже «трюльником», но и постепенно сократили отставание до опасных 11-ти очков – 53:42. «Иркут» сумел не провалиться далее и практически восстановил добытое ранее преимущество. С финальной сиреной в четверти точен из-за дуги был Михаил Карпачев – 66:45.Несмотря на то, что в составах обеих команд хватало игроков, «сидевших на фолах» уже в начале заключительной четверти, ни одна из команд не торопилась сбавлять обороты. Ижевчане, в первую очередь, за счет бросков с периметра, пытались сократить разницу. За счет «трешек» Ильи Подобедова и Виктора Кашина гости, действительно, подобрались к хозяевам ближе – 67:51. Но не более того. «Оранжево-черные» ход игры, что называется, контролировали и спокойно довели до победного. 88:61 – «Иркут» в «Финале четырех».Самыми результативными игроками встречи стали Алимджан Федюшин (21 очко) и Александр Анисимов (18). Два игрока в составе «Иркута» отметились дабл-даблами – это Виталий Ионов и Михаил Карпачев.Где именно пройдет «Финал четырех» Кубка России станет известно позже.