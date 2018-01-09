|
09 Января
08 Января
Популярное
|
Молодёжь Бурятии приглашают на проект «Медиа-волонтёр»
Общество, 09.01.2018 11:02
С января по июнь 2018 года Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» проводит медиа-школу для молодёжи в интернет-формате
Проект «Медиа-волонтёр» в очном формате успешно реализуется в Санкт-Петербурге на протяжении нескольких лет. Участниками проекта за это время стали более 100 школьников и студентов профильных направлений, было проведено более 30 мастер-классов по основным направлениям журналистики, более 10 участников проекта были рекомендованы к работе в пресс-службах органов исполнительной власти и при Администрациях районов Санкт-Петербурга. На данный момент актив проекта на территории Санкт-Петербурга составляет более 50 человек. В новом всероссийском проекте может принять участие молодёжь из Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики.
Основная цель проекта – организация социального лифта для молодых журналистов и активной молодежи из регионов России путем предоставления знаний, возможности получать опыт и портфолио.
Проект будет реализован в соцсети «ВКонтакте». На сайте МИА «МИР» будет публиковаться теоретическая информация и практические знания. Таким образом, школьники или студенты из любого региона России смогут принять участие в проекте, а жители всей страны смогут получать информацию о жизни молодёжи даже в самых удаленных уголках России.
В рамках проекта за год на 3 курса по 2 месяца планируется набрать не менее 300 человек со всей России, которые послушают лекции, посвященные азам журналистики, тележурналистики, ораторского мастерства, режиссуры, маркетинга посредством вебинаров и конференций в Интернете. После каждого курса участники проекта получают практические знания.
Все участники проекта смогут пополнить свое профессиональное портфолио, получат сертификат о прохождении медиа-школы проекта, а наиболее активные и талантливые ребята смогут получить рекомендации от МИА «МИР» и партнёров проекта для дальнейшего прохождения практики или трудоустройства, таким образом, используя проект в качестве социального лифта.
Подача заявок на участие в Медиа-школе продлится до 25 января 2018 года на почту info@mi-mir.ru. Подробная информация о проекте на сайте мы-мир.рф в разделе «медиа-волонтер».
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девушка решила сделать супругу новогодний сюрприз, но сама получила необычный «подарок»
В Улан-Удэ находится 11 катков с 2183 парами коньков, а также 8 лыжных баз (в прокате 1270 пар лыж, в том числе 50 горнолыжных)
7 января в бойцовском клубе «Аварга» Александр Богомоев и Евгений Жербаев провели мастер-классы по вольной борьбе
Соревнования проходили в Иркутске
Участие приняли 17 команд
Она ушла из жизни после продолжительной болезни
Второй четвертьфинальный поединок между иркутским клубом «Иркут» и командой «Купол-Родники» призван был определить последнего из 4-х полуфиналистов Кубка России
Зрители увидят великолепный дуэт Ариунбаатара Ганбаатар и Михаила Пирогова
С января по июнь 2018 года Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» проводит медиа-школу для молодёжи в интернет-формате
Бурятский КВНщик Сергей Цыренов из фильма «Чайник» сыграл мужа участницы
Овечка Бяша, живущая в Иркутском зоосаде, преподнесла рождественский сюрприз
С 10 по 14 января во дворце спорта в Чите состоится Первенство Сибирского Федерального округа по боксу
«Сердцем» Байкальского рождественского фестиваля стал ансамбль грузинского полифонического пения «Алаверди»
Маргарита Ушакова прочитала в эфире популярной передачи «Лучше всех» сказку с известными российскими актёрами
Лыжные базы Улан-Удэ приглашают активных горожан и гостей столицы покататься
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...