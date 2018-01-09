Молодёжь Бурятии приглашают на проект «Медиа-волонтёр»

С января по июнь 2018 года Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» проводит медиа-школу для молодёжи в интернет-формате



Проект «Медиа-волонтёр» в очном формате успешно реализуется в Санкт-Петербурге на протяжении нескольких лет. Участниками проекта за это время стали более 100 школьников и студентов профильных направлений, было проведено более 30 мастер-классов по основным направлениям журналистики, более 10 участников проекта были рекомендованы к работе в пресс-службах органов исполнительной власти и при Администрациях районов Санкт-Петербурга. На данный момент актив проекта на территории Санкт-Петербурга составляет более 50 человек. В новом всероссийском проекте может принять участие молодёжь из Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики.



Основная цель проекта – организация социального лифта для молодых журналистов и активной молодежи из регионов России путем предоставления знаний, возможности получать опыт и портфолио.



Проект будет реализован в соцсети «ВКонтакте». На сайте МИА «МИР» будет публиковаться теоретическая информация и практические знания. Таким образом, школьники или студенты из любого региона России смогут принять участие в проекте, а жители всей страны смогут получать информацию о жизни молодёжи даже в самых удаленных уголках России.



В рамках проекта за год на 3 курса по 2 месяца планируется набрать не менее 300 человек со всей России, которые послушают лекции, посвященные азам журналистики, тележурналистики, ораторского мастерства, режиссуры, маркетинга посредством вебинаров и конференций в Интернете. После каждого курса участники проекта получают практические знания.



Все участники проекта смогут пополнить свое профессиональное портфолио, получат сертификат о прохождении медиа-школы проекта, а наиболее активные и талантливые ребята смогут получить рекомендации от МИА «МИР» и партнёров проекта для дальнейшего прохождения практики или трудоустройства, таким образом, используя проект в качестве социального лифта.



Подача заявок на участие в Медиа-школе продлится до 25 января 2018 года на почту info@mi-mir.ru. Подробная информация о проекте на сайте мы-мир.рф в разделе «медиа-волонтер».



