В Иркутском зоосаде овечка принесла потомство к Рождеству

Общество, Фото: Иркутский зоосад

Овечка Бяша, живущая в Иркутском зоосаде, преподнесла рождественский сюрприз



В ночь на седьмое января у неё родился ягненок. Он очень активен, с удовольствием пьет молоко и любит, когда его берут на руки, сообщили в Иркутском зоосаде.



- Самое удивительное в этой истории то, что в прошлом году Бяша тоже принесла потомство в Рождественскую ночь, - отмечают в учреждении.



Ягнёнок является одним из основных символов рождественского праздника. Он ассоциируется с самим Иисусом Христом, так как во многих местах Библии последний именуется «Агнец Божий». По старой традиции главным украшением рождественского стола является выпечка в форме барашка.



