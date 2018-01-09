В Чите пройдёт первенство СФО по боксу

Полуфинальные бои начнутся 13 января в 16:00, а финальные – 14 января с 12:00, сообщает минспорта Забайкалья.

Торжественное открытие соревнований состоится 10 декабря в 16:00, после чего начнутся предварительные бои.

В соревнованиях примут участие спортсмены из республик Бурятия, Хакасия, Тыва, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского и Забайкальского краёв.

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