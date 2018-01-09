|
09 Января
08 Января
Популярное
|
7 пунктов проката лыж работает в Улан-Удэ
Общество, 09.01.2018 09:44 Фото:
Лыжные базы Улан-Удэ приглашают активных горожан и гостей столицы покататься
Стоимость проката лыж на базах города за 1 час - 65 рублей за деревянные, 75 - 100 рублей за пластиковые. Для учащихся имеются скидки, сообщает управление по физической культуре и спорту Улан-Удэ.
Список лыжных баз:
1. Мкрн Аршан, база «Снежинка» ДЮСШ № 4 . В прокате 255 пар беговых лыж (75 новых), 50 пар горнолыжных лыж. Будет работать гардероб, буфет, подъемник. Режим работы - ежедневно с 09:00 до 17:00, выходной – понедельник.
2. Мкрн Загорск, ДЮСШ № 16. В прокате 140 пар лыж (50 новых). Работает гардероб. Режим работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходной – понедельник, вторник.
3. Мкрн Верхняя Березовка, ВСГУТУ. В прокате 100 пар лыж, 15 снегокатов. Гардероб, комнаты отдыха. Режим работы - ежедневно с 09:00 до 17:00. Выходной – понедельник.
4. Мкрн Верхняя Березовка, ДООЦ «Огонек». В прокате 150 пар лыж (50 новых), 11 снегокатов, 10 «ватрушек». Будут работать комнаты отдыха. Режим работы: пятница, суббота, воскресенье с 09:00 до 17:00.
5. Мкрн Верхняя Березовка, ДООЦ «Березка». В прокате 40 пар лыж, снегокаты - 5 шт. Будут работать комнаты отдыха. Режим работы - ежедневно с 09:00 до 17:00.
6. База отдыха «Оранж Хаус», Верхняя Березовка. Количество лыж – 110 пар, 10 саней, 20 снегокатов, 20 ватрушек. Будет работать гардероб, комнаты отдыха, кафе. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 17:00.
7. Мкрн Верхняя Березовка, СОЛ «Зорька» ДЮСШ № 4. Количество лыж – 175 пар (75 новых). Будут работать комнаты отдыха. Режим работы - ежедневно с 09:00 до 17:00.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девушка решила сделать супругу новогодний сюрприз, но сама получила необычный «подарок»
В Улан-Удэ находится 11 катков с 2183 парами коньков, а также 8 лыжных баз (в прокате 1270 пар лыж, в том числе 50 горнолыжных)
7 января в бойцовском клубе «Аварга» Александр Богомоев и Евгений Жербаев провели мастер-классы по вольной борьбе
Соревнования проходили в Иркутске
Участие приняли 17 команд
Она ушла из жизни после продолжительной болезни
Второй четвертьфинальный поединок между иркутским клубом «Иркут» и командой «Купол-Родники» призван был определить последнего из 4-х полуфиналистов Кубка России
Зрители увидят великолепный дуэт Ариунбаатара Ганбаатар и Михаила Пирогова
С января по июнь 2018 года Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» проводит медиа-школу для молодёжи в интернет-формате
Бурятский КВНщик Сергей Цыренов из фильма «Чайник» сыграл мужа участницы
Овечка Бяша, живущая в Иркутском зоосаде, преподнесла рождественский сюрприз
С 10 по 14 января во дворце спорта в Чите состоится Первенство Сибирского Федерального округа по боксу
«Сердцем» Байкальского рождественского фестиваля стал ансамбль грузинского полифонического пения «Алаверди»
Маргарита Ушакова прочитала в эфире популярной передачи «Лучше всех» сказку с известными российскими актёрами
Лыжные базы Улан-Удэ приглашают активных горожан и гостей столицы покататься
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...