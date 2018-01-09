7 пунктов проката лыж работает в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лыжные базы Улан-Удэ приглашают активных горожан и гостей столицы покататься



Стоимость проката лыж на базах города за 1 час - 65 рублей за деревянные, 75 - 100 рублей за пластиковые. Для учащихся имеются скидки, сообщает управление по физической культуре и спорту Улан-Удэ.



Список лыжных баз:



1. Мкрн Аршан, база «Снежинка» ДЮСШ № 4 . В прокате 255 пар беговых лыж (75 новых), 50 пар горнолыжных лыж. Будет работать гардероб, буфет, подъемник. Режим работы - ежедневно с 09:00 до 17:00, выходной – понедельник.



2. Мкрн Загорск, ДЮСШ № 16. В прокате 140 пар лыж (50 новых). Работает гардероб. Режим работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходной – понедельник, вторник.



3. Мкрн Верхняя Березовка, ВСГУТУ. В прокате 100 пар лыж, 15 снегокатов. Гардероб, комнаты отдыха. Режим работы - ежедневно с 09:00 до 17:00. Выходной – понедельник.



4. Мкрн Верхняя Березовка, ДООЦ «Огонек». В прокате 150 пар лыж (50 новых), 11 снегокатов, 10 «ватрушек». Будут работать комнаты отдыха. Режим работы: пятница, суббота, воскресенье с 09:00 до 17:00.



5. Мкрн Верхняя Березовка, ДООЦ «Березка». В прокате 40 пар лыж, снегокаты - 5 шт. Будут работать комнаты отдыха. Режим работы - ежедневно с 09:00 до 17:00.



6. База отдыха «Оранж Хаус», Верхняя Березовка. Количество лыж – 110 пар, 10 саней, 20 снегокатов, 20 ватрушек. Будет работать гардероб, комнаты отдыха, кафе. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 17:00.



7. Мкрн Верхняя Березовка, СОЛ «Зорька» ДЮСШ № 4. Количество лыж – 175 пар (75 новых). Будут работать комнаты отдыха. Режим работы - ежедневно с 09:00 до 17:00.

