 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Января

08 Января

Популярное

7 пунктов проката лыж работает в Улан-Удэ

7 пунктов проката лыж работает в Улан-Удэ
Общество,  09.01.2018 09:44 Фото:Сергей Тарасенко
Лыжные базы Улан-Удэ приглашают активных горожан и гостей столицы покататься

Стоимость проката лыж на базах города за 1 час - 65 рублей за деревянные, 75 - 100 рублей за пластиковые. Для учащихся имеются скидки, сообщает управление по физической культуре и спорту Улан-Удэ.

Список лыжных баз:

1. Мкрн Аршан, база «Снежинка» ДЮСШ № 4 . В прокате 255 пар беговых лыж (75 новых), 50 пар горнолыжных лыж. Будет работать гардероб, буфет, подъемник. Режим работы - ежедневно с 09:00 до 17:00, выходной – понедельник.

2. Мкрн Загорск, ДЮСШ № 16. В прокате 140 пар лыж (50 новых). Работает гардероб. Режим работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходной – понедельник, вторник.

3. Мкрн Верхняя Березовка, ВСГУТУ. В прокате 100 пар лыж, 15 снегокатов. Гардероб, комнаты отдыха. Режим работы - ежедневно с 09:00 до 17:00. Выходной – понедельник.

4. Мкрн Верхняя Березовка, ДООЦ «Огонек». В прокате 150 пар лыж (50 новых), 11 снегокатов, 10 «ватрушек». Будут работать комнаты отдыха. Режим работы: пятница, суббота, воскресенье с 09:00 до 17:00.

5. Мкрн Верхняя Березовка, ДООЦ «Березка». В прокате 40 пар лыж, снегокаты - 5 шт. Будут работать комнаты отдыха. Режим работы - ежедневно с 09:00 до 17:00.

6. База отдыха «Оранж Хаус», Верхняя Березовка. Количество лыж – 110 пар, 10 саней, 20 снегокатов, 20 ватрушек. Будет работать гардероб, комнаты отдыха, кафе. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 17:00.

7. Мкрн Верхняя Березовка, СОЛ «Зорька» ДЮСШ № 4. Количество лыж – 175 пар (75 новых). Будут работать комнаты отдыха. Режим работы - ежедневно с 09:00 до 17:00.
спорт лыжные гонки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянка застала мужа во время БДСМ-оргии в Улан-Удэ
Иркутянка застала мужа во время БДСМ-оргии в Улан-Удэ
Общество, 09.01.2018
Девушка решила сделать супругу новогодний сюрприз, но сама получила необычный «подарок»
11 катков работают в Улан-Удэ
11 катков работают в Улан-Удэ
Общество, 09.01.2018
В Улан-Удэ находится 11 катков с 2183 парами коньков, а также 8 лыжных баз (в прокате 1270 пар лыж, в том числе 50 горнолыжных)
Александр Богомоев и Евгений Жербаев провели мастер-классы (видео)
Общество, 09.01.2018
7 января в бойцовском клубе «Аварга» Александр Богомоев и Евгений Жербаев провели мастер-классы по вольной борьбе
В Бурятии скончалась бывшая балерина театра «Байкал» Галина Шопхоева
В Бурятии скончалась бывшая балерина театра «Байкал» Галина Шопхоева
Общество, 09.01.2018
Она ушла из жизни после продолжительной болезни
Иркутские баскетболисты впервые вышли в «Финал четырёх» Кубка России
Иркутские баскетболисты впервые вышли в «Финал четырёх» Кубка России
Общество, 09.01.2018
Второй четвертьфинальный поединок между иркутским клубом «Иркут» и командой «Купол-Родники» призван был определить последнего из 4-х полуфиналистов Кубка России
Звёзды Бурятского оперного театра представят оперу «Тоска»
Звёзды Бурятского оперного театра представят оперу «Тоска»
Общество, 09.01.2018
Зрители увидят великолепный дуэт Ариунбаатара Ганбаатар и Михаила Пирогова
Молодёжь Бурятии приглашают на проект «Медиа-волонтёр»
Общество, 09.01.2018
С января по июнь 2018 года Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» проводит медиа-школу для молодёжи в интернет-формате
«Штырь» из Бурятии выступил с «Раисами» на Первом канале (видео)
«Штырь» из Бурятии выступил с «Раисами» на Первом канале (видео)
Общество, 09.01.2018
Бурятский КВНщик Сергей Цыренов из фильма «Чайник» сыграл мужа участницы
В Иркутском зоосаде овечка принесла потомство к Рождеству
В Иркутском зоосаде овечка принесла потомство к Рождеству
Общество, 09.01.2018
Овечка Бяша, живущая в Иркутском зоосаде, преподнесла рождественский сюрприз
В Чите пройдёт первенство СФО по боксу
В Чите пройдёт первенство СФО по боксу
Общество, 09.01.2018
С 10 по 14 января во дворце спорта в Чите состоится Первенство Сибирского Федерального округа по боксу
Участники «Евровидения-2018» первый в России концерт дали в Улан-Удэ
Участники «Евровидения-2018» первый в России концерт дали в Улан-Удэ
Общество, 09.01.2018
«Сердцем» Байкальского рождественского фестиваля стал ансамбль грузинского полифонического пения «Алаверди»
5-летняя девочка из Улан-Удэ поразила Дмитрия Дюжева на Первом канале
5-летняя девочка из Улан-Удэ поразила Дмитрия Дюжева на Первом канале
Общество, 09.01.2018
Маргарита Ушакова прочитала в эфире популярной передачи «Лучше всех» сказку с известными российскими актёрами
7 пунктов проката лыж работает в Улан-Удэ
7 пунктов проката лыж работает в Улан-Удэ
Общество, 09.01.2018
Лыжные базы Улан-Удэ приглашают активных горожан и гостей столицы покататься

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^