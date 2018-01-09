Жителей Бурятии предупреждают об опасности птичьего гриппа на Олимпиаде в Корее

Роспотребнадзор советует жителям Бурятии, которые поедут на Олимпийские игры в Пхёнчхане, принять меры профилактики



В Южной Корее существует опасность заражения вирусом птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Бурятии.



- В городе Пхёнчхан, (провинция Канвандо, Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года состоятся XXIII Зимние Олимпийские игры. Пхёнчхан расположен в горной местности на севере Южной Кореи. Обычно в зимний период года характерными инфекциями являются вирусные заболевания верхних дыхательных путей (грипп, ОРВИ), а также кишечные инфекции вирусной этиологии. В настоящее время в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. С ноября текущего года на территории страны зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на нескольких утиных фермах в Гочанге (провинция Северная Чолла) и Енаме (провинция Южная Чолла), - отмечают в управлении Роспотребнадзора.



Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров. Ранее сообщалось о вспышке вируса гриппа птиц H5N6 в провинциях на юго-западе страны.



По состоянию на 20 декабря, случаев заболевания среди людей не выявлено.



Лицам, планирующим поездку в Южную Корею, рекомендуется:



- быть привитыми против сезонного гриппа;

- не посещать птицеводческие хозяйства;

- избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках, на открытых водоемах, зоопарках;

- не заходить в места, где может производиться забой домашней птицы;

- не иметь контактов с какими-либо поверхностями, которые выглядят загрязненными пометом домашних птиц или других животных;

- не употреблять продукты птицеводства не прошедшие термическую обработку и сырые яйца;

- не покупать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли;

- чаще мыть руки водой с мылом.



При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения.



Справка:



Птичий грипп H5N6 — инфекционное заболевание птиц, которое, в большинстве случаях, протекает у них скрытно, без явных симптомов. Вирус способен преодолевать видовой барьер и вызвать заболевания у людей, как правило, тяжелые. Передачи инфекции от человека человеку не зарегистрировано.

