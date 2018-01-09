 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Января

08 Января

Популярное

Жителей Бурятии предупреждают об опасности птичьего гриппа на Олимпиаде в Корее

Жителей Бурятии предупреждают об опасности птичьего гриппа на Олимпиаде в Корее
Общество,  09.01.2018 09:08 Фото:pixabay.com
Роспотребнадзор советует жителям Бурятии, которые поедут на Олимпийские игры в Пхёнчхане, принять меры профилактики

В Южной Корее существует опасность заражения вирусом птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Бурятии.

- В городе Пхёнчхан, (провинция Канвандо, Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года состоятся XXIII Зимние Олимпийские игры. Пхёнчхан расположен в горной местности на севере Южной Кореи. Обычно в зимний период года характерными инфекциями являются вирусные заболевания верхних дыхательных путей (грипп, ОРВИ), а также кишечные инфекции вирусной этиологии. В настоящее время в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. С ноября текущего года на территории страны зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на нескольких утиных фермах в Гочанге (провинция Северная Чолла) и Енаме (провинция Южная Чолла), - отмечают в управлении Роспотребнадзора.

Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров. Ранее сообщалось о вспышке вируса гриппа птиц H5N6 в провинциях на юго-западе страны.

По состоянию на 20 декабря, случаев заболевания среди людей не выявлено.

Лицам, планирующим поездку в Южную Корею, рекомендуется:

- быть привитыми против сезонного гриппа;
- не посещать птицеводческие хозяйства;
- избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках, на открытых водоемах, зоопарках;
- не заходить в места, где может производиться забой домашней птицы;
- не иметь контактов с какими-либо поверхностями, которые выглядят загрязненными пометом домашних птиц или других животных;
- не употреблять продукты птицеводства не прошедшие термическую обработку и сырые яйца;
- не покупать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли;
- чаще мыть руки водой с мылом.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения.

Справка:

Птичий грипп H5N6 — инфекционное заболевание птиц, которое, в большинстве случаях, протекает у них скрытно, без явных симптомов. Вирус способен преодолевать видовой барьер и вызвать заболевания у людей, как правило, тяжелые. Передачи инфекции от человека человеку не зарегистрировано.
Роспотребнадзор птичий грипп
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянка застала мужа во время БДСМ-оргии в Улан-Удэ
Иркутянка застала мужа во время БДСМ-оргии в Улан-Удэ
Общество, 09.01.2018
Девушка решила сделать супругу новогодний сюрприз, но сама получила необычный «подарок»
11 катков работают в Улан-Удэ
11 катков работают в Улан-Удэ
Общество, 09.01.2018
В Улан-Удэ находится 11 катков с 2183 парами коньков, а также 8 лыжных баз (в прокате 1270 пар лыж, в том числе 50 горнолыжных)
Александр Богомоев и Евгений Жербаев провели мастер-классы (видео)
Общество, 09.01.2018
7 января в бойцовском клубе «Аварга» Александр Богомоев и Евгений Жербаев провели мастер-классы по вольной борьбе
В Бурятии скончалась бывшая балерина театра «Байкал» Галина Шопхоева
В Бурятии скончалась бывшая балерина театра «Байкал» Галина Шопхоева
Общество, 09.01.2018
Она ушла из жизни после продолжительной болезни
Иркутские баскетболисты впервые вышли в «Финал четырёх» Кубка России
Иркутские баскетболисты впервые вышли в «Финал четырёх» Кубка России
Общество, 09.01.2018
Второй четвертьфинальный поединок между иркутским клубом «Иркут» и командой «Купол-Родники» призван был определить последнего из 4-х полуфиналистов Кубка России
Звёзды Бурятского оперного театра представят оперу «Тоска»
Звёзды Бурятского оперного театра представят оперу «Тоска»
Общество, 09.01.2018
Зрители увидят великолепный дуэт Ариунбаатара Ганбаатар и Михаила Пирогова
Молодёжь Бурятии приглашают на проект «Медиа-волонтёр»
Общество, 09.01.2018
С января по июнь 2018 года Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» проводит медиа-школу для молодёжи в интернет-формате
«Штырь» из Бурятии выступил с «Раисами» на Первом канале (видео)
«Штырь» из Бурятии выступил с «Раисами» на Первом канале (видео)
Общество, 09.01.2018
Бурятский КВНщик Сергей Цыренов из фильма «Чайник» сыграл мужа участницы
В Иркутском зоосаде овечка принесла потомство к Рождеству
В Иркутском зоосаде овечка принесла потомство к Рождеству
Общество, 09.01.2018
Овечка Бяша, живущая в Иркутском зоосаде, преподнесла рождественский сюрприз
В Чите пройдёт первенство СФО по боксу
В Чите пройдёт первенство СФО по боксу
Общество, 09.01.2018
С 10 по 14 января во дворце спорта в Чите состоится Первенство Сибирского Федерального округа по боксу
Участники «Евровидения-2018» первый в России концерт дали в Улан-Удэ
Участники «Евровидения-2018» первый в России концерт дали в Улан-Удэ
Общество, 09.01.2018
«Сердцем» Байкальского рождественского фестиваля стал ансамбль грузинского полифонического пения «Алаверди»
5-летняя девочка из Улан-Удэ поразила Дмитрия Дюжева на Первом канале
5-летняя девочка из Улан-Удэ поразила Дмитрия Дюжева на Первом канале
Общество, 09.01.2018
Маргарита Ушакова прочитала в эфире популярной передачи «Лучше всех» сказку с известными российскими актёрами
7 пунктов проката лыж работает в Улан-Удэ
7 пунктов проката лыж работает в Улан-Удэ
Общество, 09.01.2018
Лыжные базы Улан-Удэ приглашают активных горожан и гостей столицы покататься

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^