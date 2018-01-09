В Бурятии прогнозируют небольшой снег

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 9 января местами в республике пройдёт небольшой, ночью местами по Прибайкалью умеренный снег, позёмка



Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 10-15 м/с.



Температура днём -20, -25, местами -10, -15.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура -18, -20.



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