Бурятия присоединится ко всероссийскому празднованию юбилея десантного училища





Одно из наиболее значимых мероприятий для ВДВ в 2018 году будет проходить в Рязани. Грандиозное по масштабности и зрелищное по наполнению мероприятие будет посвящено 100 летию со дня образования Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова В.Ф.



Кроме этого юбилею РВВДКУ будет предшествовать более 100 общественно значимых мероприятий, приуроченных к годовщине знаменитого вуза.



Наиболее зрелищные мероприятия приуроченные ко Дню образования десантного вуза начиная с февраля 2018 года будут проходить в Калужской, Московской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Сахалинской, Волгоградской областях, республиках Бурятия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, в Приморском и Краснодарском крае, на Курильских островах, архипелаге Земля Франца Иосифа, так же в республиках Казахстан, Беларусь, Азербайджан, в странах Центральной Европы.



Основной праздник всех десантников в 2018 году будет проходить 2 августа в более чем 80 субъектах Российской Федерации, с участием более полумиллиона десантников разных возрастов и поколений, сообщает ТК «Звезда».

