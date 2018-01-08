Мастерица из Улан-Удэ помогает реконструировать Георгиевское знамя Ижевской дивизии

О том, что в Иркутском областном краеведческом музее хранится Георгиевское знамя Ижевской дивизии, ижевские музейщики знали давно



В 2008 году, когда отмечалось, тогда ещё робко, пунктиром, 90-летие Ижевско-Воткинского восстания, и в Национальном музее им. Кузебая Герда готовилась экспозиция на эту тему, иркутские коллеги передали его на время в столицу Удмуртии. Доставили его участники автопробега - гонщики-испытатели Ижевского автозавода.



‒ По справедливости, этот раритет должен находиться в Ижевске, ‒ убеждал руководителя областного музея директор Ижевского гуманитарного лицея Михаил Петрович Черемных, когда волею случая оказался в командировке в этом сибирском городе. Надеялся, что сможет убедить и обаять иркутянина. Но для Иркутского музея это знамя – важный артефакт, связанный с историей адмирала Александра Васильевича Колчака и Ледяного похода белой армии, и расставаться с ним музей не захотел, да и закон не позволяет отдавать предметы из фонда. Тогда у Михаила Петровича возник замысел – сделать максимально точную копию знамени, его историческую реконструкцию. Чем ближе время подвигалось к круглой годовщине – 100‒летию Ижевско‒Воткинского восстания, тем шире становился круг людей, которые поддерживали его идею, и тем конкретней она становилась. А душой команды стала заместитель директора ВЦ «Галерея» Марина Рупасова.



Ижевская дивизия была единственным воинским подразделением белой армии Колчака, награждённым Георгиевским знаменем. В России таким награждали особо отличившиеся в боях полки. Указ был подписан 14 августа 1919 года. Очевидно, сразу же заказ на изготовление стяга был размещён в золотошвейной мастерской одного из монастырей под Иркутском. Но награда не была вручена, так как Ижевская дивизия в это время воевала далеко от города. Знамя находилось в штабном вагоне поезда главнокомандующего Колчака до тех пор, пока он не был арестован и расстрелян красными здесь же в Иркутске, а всё имущество опечатано.



‒ Некоторые наши историки считают ‒ ну, и какова его ценность? В боях не бывало, да и руки ижевских рабочих его не касались, ‒ говорит Марина Рупасова. – И продолжает: может быть, это и важно – оно ничьей кровью не обагрено. Оно ни за тех, ни за других не выступало. Да, оно было связано с белым движением. Но сегодня справедливо рассматривать его как исторический артефакт, важный для города и начинающий жить своей самостоятельной историей. Первый её сюжет связан с жизнью и арестом Колчака. Другой – приезд оригинала знамени в Ижевск на выставку в Национальный музей. Сегодня готовится третий – изготовление в Иркутске его копии и возвращение её в Ижевск уже навсегда ‒ к 100‒летию Ижевско‒Воткинского восстания.



‒ Музей Ижевска готовит к этой дате проект, названный «Декалог», что переводится как «десять историй». Он об истории наших людей, семей, событий, связанных с ижевским восстанием, и нацелен в большей степени на мифологемы восстания, ‒ объясняет Марина Рупасова. – Само восстание ижевских рабочих стало мифом, психическая атака в начале боя, якобы родившаяся в эти годы в Прикамье, ‒ тоже миф. Семейные истории о восстании, тщательно скрываемые долгое время от детей, – мифы. Три видеосюжета запишут для Музея Ижевска наши коллеги из Иркутска, Владивостока и Сан‒Франциско. Иркутяне как раз и расскажут историю этого знамени, покажут уголки города, связанные с последними днями Колчака, исторические улицы и дома. Сейчас их работа, как я знаю, подходит к концу.



Но в Иркутске не только снимают видеофильм. Там идёт изготовление копии Георгиевского знамени, приближенной максимально к оригиналу. Реконструкцию по ижевскому заказу выполняют мастерицы из Харлампиевского храма, кстати, того, где Александр Колчак венчался со своей женой Софьей.



Михаил Черемных встретился с настоятелем храма отцом Евгением, который благословил на это доброе дело сохранения памяти о тысячах погибших в ходе жестокой, уродливой гражданской войны, когда брат выступал на брата, сын на отца и наоборот. Здешняя мастерская золотошвеек известна по всей стране умелыми, опытными вышивальщицами и швеями. Им и был отдан заказ. Возглавила бригаду Галина Михайловна Чернышова. Не без колебания. Были сомнения. Успеют ли уложиться в отведённое время? Бригаду она набирала очень тщательно, одна мастерица живёт аж в Улан‒Удэ.



Мастерицы то и дело заходят в музей Иркутска, фотографируют и измеряют детали знамени. Полотнище его – плотная шелковистая ткань. На одной стороне изображён лик Спасителя, называемый по канону «Спас Ярое Око» с цитатой из 88‒го псалма царя Давида, на другой ‒ герб Российской империи ‒ двуглавый орёл, а в середине ‒ образ Георгия Победоносца. Работы предстояли очень сложные. Вышивка золочёными нитками гладью, изготовление золотого галуна, окаймляющего знамя. Когда понадобился лён, мастерицы поняли, что такую суровую льняную нить не найти, и сами мяли лен, теребили, вили из него нить. Это реконструкции старинной технологии.



Периодически из Иркутска присылают эскизы ликов, букв на согласование. Встал вопрос – делаем точную копию или допускаем некоторые изменения. Швеи заметили, что знамя явно вышивали в спешке. Есть кривизна букв, неровные стежки. Наверное, изготовители очень спешили, ‒ предположили мастерицы. Они уже начинали чувствовать настроение, ритм работ своих предшественниц по ремеслу.



Стопроцентного повторения старых технологий сегодня не добиться. Где‒то вышивка делается швейной машиной, уже не найти такого шёлка, из которого было сделано полотнище знамени, и потому подбирался аналог, что даёт и удешевление работ. Создание исторической реконструкции знамени Ижевской дивизии будет закончено к концу года, а 7 января организаторы этой акции полетят за знаменем в Иркутск, где священник Евгений совершит его малое освящение, в Ижевске чин большого освящения проведён митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, сообщает udmpravda.ru.

