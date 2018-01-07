Читинцам предлагают сдать новогодние ёлки в зоопарк

Изюбрей, оленей и верблюда в Читинском зоопарке читинцы могут покормить ветками от новогодней елки



В холода жизнь обитателей зоопарка принимает другой оборот. Одни ютятся в норах и дуплах, поедая заготовленные к зиме полезные лакомства, другие накопили жирок ещё перед зимней спячкой. Косолапым давали кашу с мясом и сироп шиповника. Теплолюбивым обитателям зоопарка пережить холода помогают отапливаемые помещения и специальный курс витаминотерапии.



- Летом-то корма более сочные, а зимой, сами понимаете, сено сухое. Поэтому добавляем определённые корма, минеральные добавки для того, чтобы животные укреплялись и лучше росли. Сейчас птиц фактически на улице нет. Они все в тёплых помещениях, котики морские тоже, - говорит Евгений Евсевлеев, работник зоопарка.



Подкармливают питомцев и предприниматели. Около 50% ёлок остаются не распроданными. Первых лесных красавиц привезли ещё в конце прошлого года.



- Мы эти ели просто сдаём в наш зоопарк, отдаём, увозим. Там они, как по старому это было, на хвойную витаминную муку перерабатывают и добавляют парнокопытным", - пояснил Виталий Смолянский, заместитель директора КГСАУ «Забайкаллесхоз».



Больше всего колючий корм любят изюбри, олени и верблюд. Хвойные деревья содержат целый витаминный комплекс. Угостить зелёным лакомством ценителей новогоднего символа может каждый, сообщает ГТРК Чита.

