В Бурятии власти проверили строительство перинатального центра

6 января зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов провел выездное планерное совещание в строящемся перинатальном центре



В планерном совещании на объекте приняли участие министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ Николай Рузавин, министр здравоохранения РБ Д Дамбинима Самбуев, представители заказчика, генподрядчика.



Основная повестка – завершение строительства и ввод в эксплуатацию перинатального центра. Проведен совместный обход объекта, затем – детальное обсуждение проблем, тормозящих завершение строительства. Речь шла об актуализации графика строительно-монтажных работ, поставке инженерного оборудования, установке медицинского оборудования, об окончательном согласовании технологического решения с проектной организацией.



В перинатальном центре на 120 коек предусмотрены консультативно-диагностические кабинеты для беременных женщин, зал психотерапевтической подготовки к родам, клинико-диагностическая лаборатория, акушерский и педиатрический стационары.



Новый перинатальный центр будет оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием и расходными материалами. Это позволит не только выхаживать недоношенных и маловесных детей, родившихся с массой 500-600 грамм. Новые перинатальные центры позволяют развивать такое важное направление помощи детям как хирургическая помощь плоду и новорожденному ребенку. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в стране уже сейчас ежегодно проводится более 500 операций на внутриутробном плоде. А еще 5 лет назад подобные операции были единичными, всего порядка 5-6 в год, сообщает пресс-служба минздрава РБ.

