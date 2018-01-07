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В Бурятии на реках проводит рейды инспекторы МЧС
Общество, 07.01.2018 10:00
Напомнить рыбакам об опасностях, которые подстерегают их во время рыбной ловли, - основная цель профилактических рейдов инспекторов государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Бурятии
В ходе рейдов спасатели проводят с рыбаками беседы, раздают памятки по правилам безопасности на воде и оказанию первой помощи утопающим. Кроме того, инспекторы проверяют наличие запрещающих информационных знаков в несанкционированных местах выезда и проводят мониторинг льда.
Из-за высоких по сравнению со среднемноголетними значениями температур воздуха и обильного снежного покрова, ледовый покров не везде отвечает требованиям безопасности.
- По сравнению с прошлыми годами состояние водных объектов этой зимой критическое, особенно на реках. В первую очередь, это связано со сточными водами и снежным покровом на льду. Вода под снегом замерзает в три раза дольше, то есть, если на открытых участках водоема толщина льда составляет порядка 10 сантиметров, то под снегом толщина льда может составлять всего 2-3 сантиметра. Поэтому мы регулярно проводим замеры толщины льда, - рассказывает старший государственный инспектор ГИМС МЧС России по Республике Бурятия Алексей Герасимов.
Совместно со спасателями Улан-Удэнской поисково-спасательной службы специалисты МЧС России замеряют толщину льда на различных участках городских рек и ограждают опасные места киперной лентой. Такие же мероприятия проходят на всех водоёмах республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
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