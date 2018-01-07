В Бурятии на реках проводит рейды инспекторы МЧС

Напомнить рыбакам об опасностях, которые подстерегают их во время рыбной ловли, - основная цель профилактических рейдов инспекторов государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Бурятии



В ходе рейдов спасатели проводят с рыбаками беседы, раздают памятки по правилам безопасности на воде и оказанию первой помощи утопающим. Кроме того, инспекторы проверяют наличие запрещающих информационных знаков в несанкционированных местах выезда и проводят мониторинг льда.



Из-за высоких по сравнению со среднемноголетними значениями температур воздуха и обильного снежного покрова, ледовый покров не везде отвечает требованиям безопасности.



- По сравнению с прошлыми годами состояние водных объектов этой зимой критическое, особенно на реках. В первую очередь, это связано со сточными водами и снежным покровом на льду. Вода под снегом замерзает в три раза дольше, то есть, если на открытых участках водоема толщина льда составляет порядка 10 сантиметров, то под снегом толщина льда может составлять всего 2-3 сантиметра. Поэтому мы регулярно проводим замеры толщины льда, - рассказывает старший государственный инспектор ГИМС МЧС России по Республике Бурятия Алексей Герасимов.



Совместно со спасателями Улан-Удэнской поисково-спасательной службы специалисты МЧС России замеряют толщину льда на различных участках городских рек и ограждают опасные места киперной лентой. Такие же мероприятия проходят на всех водоёмах республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

